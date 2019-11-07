Шадринск, Курганская область, , 09:24 — REGNUM В политехническом колледже города Шадринска Курганской области на три месяца приостановлена деятельность столовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Обеденный зал колледжа опечатан приставами, поскольку без капитального ремонта помещение несёт угрозу для здоровья учащихся. Здесь протекает кровля, на стенах плесень, отбитая штукатурка, отшелушивается краска.

Кроме того, состояние стен, полов, потолка, подоконников не позволяет провести надлежащую санитарную обработку.