Лондон, , 09:26 — REGNUM Несколько человек получили несерьёзные ранения в результате обрушения части потолка в лондонском театре Пикадилли. Об этом 7 ноября сообщает ВВС.

По данным источника, происшествие случилось во время спектакля «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера, исполнителем главной роли в котором является актер из США Уэнделл Пирс.

Также сообщается, что зал был полностью заполнен и когда в 19:59 по местному времени (22:59 мск) на место инцидента прибыли расчеты пожарных и врачи, они вывели из зала около 1000 человек.

Сам Уэнделл Пирс извинился перед зрителями за случившееся и попросил их вернуться, чтобы посмотреть спектакль ещё раз.

«Мы гордимся тем, что вы пришли сегодня. Нам очень жаль, что это случилось», — заявил актер.

Отметим, в декабре 2013 года 76 человек получили ранения, семь из них — серьезные, когда часть потолка в театре «Апполо» в Лондоне также обрушилась во время представления.