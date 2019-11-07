Уфа, , 09:25 — REGNUM Женщину в Башкирии подозревают в убийстве собственного мужа. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, ночью с 5 на 6 ноября текущего года в комнате общежития по улице Пугачева г. Октябрьский супруги распивали спиртные напитки. В это время между ними произошла ссора, в ходе которой 22-летняя местная жительница ударила холодным оружием мужа. От полученного ранения мужчина умер на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что свою вину в совершенном преступлении женщина не признает, а поясняет, что это было превышение пределов необходимой самообороны.

Расследование уголовного дела продолжается.