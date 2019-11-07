Бангкок, , 09:11 — REGNUM Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет. Об этом 7 ноября сообщил портал The Thaiger со ссылкой на местных правоохранителей.

По информации журналистов портала, утонувшим был 61-летний мужчина. Он плавал в северной части пляжа Карон, протяженность которого превышает 3 километра.

Сообщается, что его увидели тонущим, а спасатели вытащили туриста и доставили в больницу. Но там уже констатировали смерть российского гражданина.

По данным местных властей, северная часть пляжа не входит в зону ответственности спасателей. Было ли там запрещено купание, неизвестно.