Абуджа, 7 ноября 2019, 09:38 — REGNUM Власти Нигерии предупредили пять южных штатов страны о вероятности возникновения наводнений в данных районах в ближайшее время.
По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Управление гидрологических служб Нигерии (NIHSA), ответственное за оповещение о наводнениях, выпустило предупреждение южным штатам Эдо, Дельта, Анамбр, Риверс и Байелса.
Генеральный директора Управления Клемент Оньеасо Нзе призвал региональные органы власти оповестить население, живущее вдоль реки Нигер, и разработать планы по эвакуации жителей в случае наводнения.
По его словам, наводнение, недавно произошедшее в северных регионах страны, также может произойти в вышеупомянутых штатах Нигерии.