Уфа, , 09:07 — REGNUM Доследственную проверку проводят в Башкирии по факту побега осужденного из исправительной колонии в г. Мелеузе. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 ноября текущего года утром из исправительной колонии Мелеуза сбежал осужденный, который ранее не раз привлекался к уголовной ответственности.

Отмечается, что следователи намерены установить все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сообщается также, что следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).