Уфа, , 08:54 — REGNUM В Башкирии следователи начали доследственную проверку по факту избиения инвалида около одной из школ Уфы, после чего мужчина умер. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что по сообщению некоторых СМИ, в ночь на 3 ноября недалеко от школы № 110 по улице Красноводская Уфы инвалида остановили пять человек и потребовали отдать деньги. Словесная перепалка переросла в драку. Инвалид умер в больнице.