Луганск, 7 ноября 2019, 08:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 7 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В результате обстрелов никто не пострадал.
В пресс-службе отметили, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала в районе населённого пункта Золотое шесть боевых машин пехоты 72-й бригады ВСУ, один экскаватор и эвакуатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники правоохранительных органов ЛНР обнаружили тайник с оружием в лесополосе возле линии соприкосновения у автодороги Луганск — Счастье.
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