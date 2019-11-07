Луганск, , 08:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 7 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В 23.00 с позиций 59-й бригады ВСУ из 82-мм миномёта (четыре мины) станкового противотанкового гранатомёта (три гранаты) и крупнокалиберного пулемёта обстрелян населённый пункт Логвиново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала в районе населённого пункта Золотое шесть боевых машин пехоты 72-й бригады ВСУ, один экскаватор и эвакуатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники правоохранительных органов ЛНР обнаружили тайник с оружием в лесополосе возле линии соприкосновения у автодороги Луганск — Счастье.

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