Наньнин, Китай, , 08:41 — REGNUM Авиакомпания Air Guilin Гунаси-Чжуанского автономного района Китая навсегда «приземлила» одного из пилотов после того, как он был застукан с женщиной-пассажиркой в кабине пилотов во время рейса, совершенного 10 месяцев назад, сообщает агентство Синьхуа.

Фотография непотребства широко распространилась через китайские социальные сети 3 ноября. На ней видно, как дама не в форме сидит в кабине пассажирского самолета, показывая пальцами букву «V» с подписью на китайском: «Большой спасибо капитану».

Как сообщили в Air Guilin, инцидент произошел ранее в этом году на рейсе GT1011, который летел из города Гуйлинь в город Янчжоу провинции Цзянсу на востоке страны. В компании отметили, что капитан нарушил правила и операционные инструкции. В связи с этим будет проведена общая проверка и приняты меры усиления безопасности полетов, дабы подобного инцидента больше не повторилось.

Беспечный капитан теперь отстранен от полетов до конца жизни, а члены команды, летевшие на том рейсе отстранены от полетов как минимум на время проведения расследования.

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