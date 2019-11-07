Киев, , 08:41 — REGNUM Автомобиль в Святошинском районе Киева могли взорвать, покушаясь на жизнь Игоря Сало — предпринимателя, занимающегося фармацевтическим бизнесом, сообщило 6 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«В результате взрыва неустановленного взрывного устройства, которое мотоциклист бросил на крышу авто Mercedes-Benz, пострадал мужчина 1962 года рождения», — сказано в сообщении.

Также ранения получил мужчина 1985 года рождения, погиб один сотрудник полиции охраны, который находился за рулём.

Журналисты сообщили, что взорванный автомобиль принадлежит супруге бизнесмена.

«Разыскивается спортивный мотоцикл, возможно BMW, черного цвета (госномер точно неизвестен — АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о проведении спецоперации «Сирена».

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