Киев, 7 ноября 2019, 08:41 — REGNUM Автомобиль в Святошинском районе Киева могли взорвать, покушаясь на жизнь Игоря Сало — предпринимателя, занимающегося фармацевтическим бизнесом, сообщило 6 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Также ранения получил мужчина 1985 года рождения, погиб один сотрудник полиции охраны, который находился за рулём.
Журналисты сообщили, что взорванный автомобиль принадлежит супруге бизнесмена.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о проведении спецоперации «Сирена».
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