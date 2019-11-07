Кемерово, , 08:38 — REGNUM В Кемерово подозреваемый в покушении на убийство известного в городе адвоката перед выстрелом несколько часов ждал его на автостоянке, сообщает 7 ноября региональное главное следственное управление СКР.

По версии следствия, инцидент произошел 6 ноября в центральном районе города. Подозреваемый выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов, мужчина получил ранение в грудную клетку и был госпитализирован.

Нападавший попытался скрыться, но был задержан охранником и сотрудником конвойной службы МВД. Установлено, что 53-летний задержанный — уроженец Находки, он прилетел в Кемерово якобы для поиска работы. Также известно, что подозреваемый несколько часов ожидал потерпевшего на автостоянке.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 ноября на территории своего частного дома был застрелен бывший глава Киселёвска Сергей Лаврентьев. Приоритетной версией убийства является разбойное нападение.

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