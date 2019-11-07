Тында, Амурская область, , 08:37 — REGNUM Двое рыбаков, поиски которых в Тындинском районе Приамурья начали вести спасатели из Сковородино, вышли на связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приамурью.

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Пропавшие ещё 28 октября рыбаки, двое мужчин 1961 и 1962 годов рождения, сами вышли на связь и сообщили, что у них всё в порядке. В тоже время в район их предполагаемого местонахождения уже прибыли спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, двое рыбаков 28 октября уехали на рыбалку в район участка Апсакан, в 112 километрах от поселка Ларба. Они добрались до зимовья, но с 31 октября об их местонахождении ничего не было известно.