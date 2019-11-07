Кемерово, 7 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту покушения на убийство известного в регионе адвоката Сергея Учителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Прокуратурой области ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 6 ноября, мужчина выстрелил в сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя, выходящего из здания в Центральном районе Кемерова.
Стрелявший был задержан, а потерпевший отправлен в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
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