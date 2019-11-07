История вопроса

Политическая карьера сопряжена с риском. Даже депутатский иммунитет не дает защиты от преступников и, чем выше статус, тем больше недоброжелателей.



Во всём мире оппоненты и недовольные используют не только цивилизованные формы выражения несогласия. Всё чаще в медиаповестку попадают новости о нападении на того или иного политика.



65-летний политик из партии «Христианско-демократический союз» (Германия) Вальтер Любке был убит в своем саду в ночь на 2 июня 2019 года. Убийство было совершено по политическим мотивам. А в конце июня 2019 года прокуратура Австрии сообщила, что на вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе во время его пребывания в должности могло готовиться покушение.



Россия не исключение. Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство были осуждены пятеро. Они получили сроки от 11 до 20 лет.



