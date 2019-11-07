Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции. Об этом в четверг утром сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

«В 7:59 вестибюль 1 станции «Девяткино» закрыт по техническим причинам. Вестибюль 2 работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Из-за чего на вход на станцию «Девяткино» и следующую «Гражданский проспект» образовалась очередь. Ввиду чего, они были переведены в режим ограниченного пассажиропотока.

Как пишут пассажиры в социальных сетях, спустя 15 минут по техническим причинам была закрыта станция «Гражданский проспект» на вход.