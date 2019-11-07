Ногайский район, Дагестан, , 08:29 — REGNUM Полицейский в Дагестане на личном автомобиле сбил на дороге пожилую женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло накануне, 6 ноября, примерно в 18:00 в Ногайском районе республики. Сотрудник полиции на LADA Kalina наехал на 72-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Отмечается, что полицейский оказал пострадавшей первую помощь и отвез ее в районную больницу, где женщина скончалась.

По данному факту назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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