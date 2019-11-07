Ханты-Мансийск, , 07:34 — REGNUM Десять человек были госпитализированы в Ханты-Мансийске после отравления угарным газом, в том числе восемь детей. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительной информации, причиной происшествия мог оказаться неисправный обогреватель, тепловая пушка или дизельный генератор.

В больницу были помещены две женщины и восемь детей, у которых диагностирована легкая степень отравления. Один человек от госпитализации отказался.

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