Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM К Камчатке приближается циклон из Охотского моря. На юге полуострова прогнозируют мокрый снег, дождь и ветер до 25 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как обещают синоптики, ночью 9 ноября циклон распространит свое влияние на несколько районов Камчатки, где ожидается ветер до 30 метров в секунду. В горных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке объявлена лавинная опасность. Предупреждение будет действовать с 8 по 10 ноября.