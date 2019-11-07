Южно-Сахалинск, 7 ноября 2019, 07:13 — REGNUM В сахалинском Томаринском районе Центральная районная больница задолжала поставщикам около 3 млн рублей. Получить свои деньги предприниматели смогли только после вмешательства прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как выяснилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой, ЦРБ Томари не оплатила по 35 госконтрактам 2,8 млн рублей.
После вмешательства прокуратуры задолженность погашена полностью, в отношении руководства больницы возбуждены административные производства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от работы отстранили врача скорой помощи, который ездил на вызовы пьяным.