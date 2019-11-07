Облучье, , 07:02 — REGNUM Непредусмотрительность компании — поставщика бытового газа стала причиной отсутствия «голубого топлива» в 250 квартирах города Облучье в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В компании «Биробиджаноблгаз» понадеялись, что газа хватит на все праздники, но ошиблись — газ закончился раньше. Выпавший сильный снег затруднил доставку газа в город, в итоге жители порядка 250 квартир были поставлены в «неловкое положение», пишет издание EAOMedia.

В настоящее время, как заверили в топливоснабжающей организации, газ уже доставлен в город и вскоре поступит в газораспределительное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Теплоозёрск местные жители жалуются на отсутствие тепла в радиаторах отопления при том, что за окном температура воздуха упала до минус 10 градусов.