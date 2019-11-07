Теплоозёрск, , 06:55 — REGNUM Тепло перестало поступать в радиаторы отопления квартир в посёлке Теплоозёрск в Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители посёлка жалуются на отсутствие тепла в батареях, при том, что температура воздуха на улице опустилась ниже — 10 градусов, пишет издание «Набат». Предположительная причина очередного отключения — замена котла. Две недели назад отключение тепла на четыре дня власти объяснили аварией.

Как сообщало ИА REGNUM, не далее как полторы недели назад в Еврейской автономной области свою работу остановила котельная в Облучье — на предприятии закончился топочный мазут. Для восстановления теплоподачи потребовалось вмешательство губернатора области Александра Левинталя.