Якутск, , 06:25 — REGNUM В Якутии суд владельцу нелегального кафе, где летом отравились почти сорок человек, назначил штраф, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации СК республики, в ходе следствия было установлено, что 25-летний житель села Чурапча открыл кафе, в котором готовил шаурму и сосиски в лаваше.

«Как было подтверждено в суде, он реализовывал продукцию, приготовленную с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Также выяснилось, что пункт общественного питания не был зарегистрирован», — пояснили в СК.

В ходе судебного заседания, подсудимый раскаялся, признал вину, возместил ущерб пострадавшим. Учитывая все обстоятельства, суд уголовное преследование прекратил и назначил штраф в 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 39 человек пострадали после посещения кафе в Чурапче. В больницы с пищевой интоксикацией одномоментно обратились 22 человека, в их числе — 8 детей.