Находка, Приморский край, , 06:03 — REGNUM В акватории порта Находка спасатели прекратили поиски моряка, пропавшего в момент взрыва на танкере «Залив Америка», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Члены экипажа танкера «Залив Америка» были очевидцами того, как мужчину в момент взрыва выбросило за борт, где он утонул на глазах команды. Спасательная операция продолжалась несколько дней, но она не принесла результатов. В настоящее время поиск пропавшего моряка снят с контроля управления МЧС по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец судна пообещал выплатить семьям погибших моряков по миллиону рублей, кроме того, после окончания расследования причин взрыва на борту танкера, выплаты произведут страховые компании.