Хабаровск, , 06:02 — REGNUM Массовые пикеты рабочих изо всех регионов ДФО, организованные профсоюзными организациями, проходят 7 ноября в Хабаровске. Трудящиеся протестуют против массовых сокращений в компании «РусГидро», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В пикетах принимают участие профсоюзные активисты и рабочие предприятия АО «ДГК» из Приморья, Хабаровского края, Амурской области и Якутии. Поводом для массовых акций протеста стал очередной виток сокращений и вывод за штат работников ремонтных предприятий.

«Это уже произошло на Артемовской ТЭЦ, на Партизанской ГРЭС, в следующем году предполагается вывести за штат 150 работников в Амурской области. Далее та же участь ждёт и другие предприятия «ДГК», — рассказал дальневосточному порталу «Дебри-ДВ» профсоюзный активист АО «ДГК» Приморской ГРЭС Сергей Беляков.

Протестующие упрекают руководство АО «ДГК» (РусГидро) в неэффективном управлении, которое совсем скоро может привести к тому, что обслуживать важнейшие энергетические комплексы Дальнего Востока будет просто некому — опытные кадры сокращают, молодёжь на маленькие зарплаты не идёт. Размер тарифной ставки в АО «ДГК» составляет 8030 рублей. Профсоюзы предлагают с 1 января 2020 года установить её в размере 8 643 рубля, как в Отраслевом соглашении. Но руководство компании заняло жесткую позицию и ни на какие ступки не идёт.

Лидеры рабочих профсоюзов утверждают, что руководство АО «ДГК» («РусГидро») все проблемы компании пытается решать за счёт снижения затрат на персонал. Именно поэтому люди и вышли на пикет.

Как сообщало ИА REGNUM, аудиторы Счетной палаты РФ неоднократно озвучивали выводы о том, что «РусГидро» систематически срывает сроки ввода в эксплуатацию важнейших объектов энергетики на Дальнем Востоке.