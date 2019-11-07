Владивосток, , 05:45 — REGNUM За прошедшие сутки, на утро 7 ноября, в Приморском крае потушено восемь лесных пожаров, действующих лесных пожаров в крае нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Общая площадь возгорания составляла около 350 гектаров.

Самый сильный пожар бушевал в городском округе Уссурийска, где пожарными было потушено 145 гектаров леса. Семь пожаров, общей площадью примерно 201 гектар, было потушено в Шкотовском, Надеждинском, Кавалеровском и Партизанском районах.

В борьбе с огнём было задействовано около 100 человек и 16 единиц техники.

В регионе продолжает сохраняться пожароопасная обстановка в связи с сухой и ветреной погодой.

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