Абакан, , 05:22 — REGNUM Житель Хакасии, обвиняемый в убийстве малолетнего сына своей сожительницы, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Саяногорска завершено. Установлено, что 18 июня 2019 года мужчина остался на даче с сыном сожительницы, которая уехала на работу. Вечером пьяный злоумышленник, испытывавший к мальчику неприязненные отношения, избил его, нанеся не менее 37 ударов.

Ребёнка с множественными телесными повреждениями доставили в больницу. На следующий день он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

Мужчину вину не признал и не раскаялся. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее в ноябре 2019 года арестовали обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы.