Кемерово, , 04:35 — REGNUM В Кемерове произошло покушение на убийство известного в регионе адвоката — сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергея Учителя. Следственное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, накануне, 6 ноября, в Центральном районе Кемерова неизвестный выстрелил в выходящего из здания Сергея Учителя. Он был ранен в грудную клетку. Охранник вызвал скорую помощь. Адвокат был госпитализирован. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте преступления. Сейчас устанавливается его личность и мотив.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 1 ноября был застрелен экс-мэр кузбасского Киселёвска Сергей Лаврентьв.

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