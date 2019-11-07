Набережные Челны, Татария, , 04:07 — REGNUM В Набережных Челнах (Татария) по факту избиения подростка, неоднократного вымогательства денег у школьников возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых проходит группа молодых людей. Всего в банде было пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которых поместили в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Уголовные дела возбуждены по статье вымогательство, но на сегодня идёт установление всех эпизодов по этому делу. Уже известно, что в начале октября подростковая банда, угрожая насилием, вымогала 2 тыс. рублей у 13-летнего мальчика. Через пару недель такую же сумму они потребовали у 16-летнего школьника, избив его и снимая избиение на видео. Упавшего ребёнка пинали ногами, чтобы «убедить» принести деньги.

Данные эпизоды могут стать далеко не единственными, расследование дел продолжается.

Напомним, в начале октября 2019 года в нижегородском городе Кулебаки в соцсети попало видео избиения подростка толпой сверстников, что стало основанием для полицейской проверки. А в конце лета 2019 года в Казани жертвой стала девочка-инвалид, которую избили школьницы и учащаяся техникума.