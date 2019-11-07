Токио, , 04:05 — REGNUM Один из терминалов аэропорта «Ханэда» в японском Токио более суток остается без водоснабжения, передает телеканал NHK.

Сообщается, что из-за отсутствия воды в терминале, предназначенном для внутренних рейсов, не работают кафе и закрыты туалеты. Администрация аэропорта планирует восстановить подачу воды 7 ноября. По предварительной версии, водоснабжение отсутствует из-за повреждения трубопровода во время ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября терминал аэропорта «Мальпенса» в Милане прервал работу на 20 минут из-за сообщений о минировании. После проверки сообщения воздушная гавань возобновила работу. После этого аэропорт работал в штатном режиме.

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