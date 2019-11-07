Якутск, , 04:03 — REGNUM В Якутии транспортная прокуратура подала иск на взыскание ущерба, причиненного незаконной охотой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия было установлено, что в июле 2018 года в Булунском районе мужчина без разрешения на охоту, застрелил северного оленя. Ущерб — 90 тыс.рублей.

Кроме охоты, он ещё и незаконно порыбачил на 18 тыс. рублей. Впрочем, этот ущерб он возместил.

Охотник добровольно не возместил ущерб животному миру, поэтому транспортная прокуратура Якутии подала иск в суд.

«Решением Булунского районного суда с нарушителя в бюджет муниципального образования взыскано 90 тыс. рублей», — пояснили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, для сохранения стада диких северных оленей в Булунском районе Якутии создадут особо охраняемую природную территорию.