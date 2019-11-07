Вачский район, , 03:26 — REGNUM В Нижегородской области 86-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны родственник обманом оставил без квартиры, воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины. Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено уже после смерти виновника и прекращено в связи с этим обстоятельством, но квартиру жительнице Вачского района вернули. Решение суда вступило в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

57-летний мужчина предложил своей родственнице помощь в оформлении выплаты от государства для приобретения жилья, которая ей положена как вдове ветерана Великой Отечественной войны. События происходили в апреле 2016 года в Вачском районе.

После того, как вдова получила выплату, мужчина оформил у нотариуса доверенность от её имени и обманом оформил на себя право собственности на квартиру. О том, что жильё ей не принадлежит, женщина узнала случайно, когда родственник умер и в права наследования вступил его сын. Тогда она обратилась в полицию и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое позднее прекратили в связи со смертью главного фигуранта.

После вмешательства прокуратуры пострадавшей вернули недвижимость. Решение суда устоялось в вышестоящих инстанциях.

Напомним, в сентябре 2019 года в Казани к двум годам условно приговорена горожанка, обокравшая 89-летнего ветерана в одном из отделений банка.