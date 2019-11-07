Манила, , 02:39 — REGNUM Землетрясения магнитудой 5,7 было зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия находился в 185 километрах к востоку от города Каламба. Очаг залегания подземных толчков составил 10 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на Филиппинах произошло сразу два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 432 пострадали.

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