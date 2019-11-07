Якутск, , 02:37 — REGNUM В Якутии на реке Марха ушёл под лёд ассенизаторский «КамАЗ». Госинспекторы эконадзора обследовали место происшествия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации минэкологии республики, на реке Марха специалисты обнаружили провалившийся под лёд грузовой автомобиль с ёмкостью для сбора нечистот, жидких бытовых и производственных отходов.

По словам водителя, которому удалось выбраться из кабины автомашины, у «КамАЗа» отказали тормоза и технику занесло в речку.

На момент проверки ёмкость была пуста. Экологи взяли пробы воды на проверку.

У местных жителей своя версия — о соцсетях пишут о том, что водитель пытался слить нечистоты и провалился под лёд.

Проводится проверка. За выезд на лёд — грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО начался ледоход — население предупреждают об осторожности пребывания на реках.