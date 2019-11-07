Львов, Украина, , 02:34 — REGNUM Тринадцать человек, получившие пищевое отравление на свадьбе во Львовской области на Украине, находятся в больнице, 6 ноября сообщили в пресс-службе департамента охраны здоровья области.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести были доставлены в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы. Все они отравились на праздновании свадьбы в ресторане «Кривое озеро».

Напомним, 10 июня на свадьбе во Львове отравились 47 человек.

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