Киев, , 01:39 — REGNUM Автомобиль Mercedes взорвался на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева, 6 ноября сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сообщение о происшествии полицейские получили в 21.40 (20.40 мск). Водитель транспортного средства погиб, еще двое пассажиров получили травмы.

По данным правоохранительных органов, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Он бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и скрылся. Спецоперация по поимке преступника уже объявлена.

В полиции прорабатывают версии произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации события.