Великий Новгород, , 01:36 — REGNUM В Новгородской области число повреждённых дождевым паводком участков автомобильных дорог выросло до 35. Об этом сообщает корреспондент ИА со ссылкой на данные «Новгородавтодора».

На сайте учреждения обновлена карта размытых дорог, в ряде случаев указаны пути объезда.

Руководством «Новгородавтодора» выпущен ряд приказов о прекращении движения транспортных средств на разрушенных дорогах. Это уже более 20 участков дорог в Валдайском Демянском, Крестецком, Маловишерском, Маревском, Любытинском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах Новгородской области. Движение на них прекращается до 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области остаются подтопленными территории 11 районов, к шести населённым пунктам дороги нет — они в транспортной изоляции. Из подтопленных домов эвакуировали 70 человек, всего в зоне подтопления — 150 домов и почти 300 человек. В регионе с 6 ноября введён режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области закрыли для движения участки шести размытых дорог