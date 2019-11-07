Уагадугу, , 01:15 — REGNUM Не менее 37 гражданских лиц погибли, еще более 60 человек получили ранения в результате вооруженного нападения на колонну с рабочими шахты канадского золотодобытчика Semafo на востоке Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что нападение произошло в 40 километрах от шахты Boungou. Отмечается, что число погибших не включает в себя сотрудников службы безопасности, которые также могли пострадать в результате атаки. Власти не исключают, что число жертв нападения может возрасти, так как потери до конца не подсчитаны.

Источники агентства отмечают, что нападавший подорвали первый автобус на том участке дороги, где не работала сотовая связь. После взрыва злоумышленники открыли огонь не только по охране колонны, но и по автобусам с рабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вооруженные боевики напали на колонну автобусов с рабочими канадского предприятия Semafo в Буркина-Фасо. Ранее сообщалось о десяти погибших в результате нападения. Отмечалось, что нападение произошло на автодороге между шахтами Fada и Boungou.

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