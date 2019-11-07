Борисполь, Украина, , 01:18 — REGNUM Экс-депутат и глава «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко напал в аэропорту «Борисполь» на руководителя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса. Об этом 6 ноября Герус сообщил на своей странице в Facebook.

Глава комитета Рады пояснил, что Ляшко ждал его в аэропорту, чтобы устроить провокацию. Герус рассказал, что с ним все в порядке и пострадала только его рубашка. Он выразил мнение, что причиной нападения Ляшко стали сниженные цены на электроэнергию и готовность Украины к зиме в этом году. По словам Геруса, это не устраивает лидера Радикальной партии» и тех, чьи интересы защищает Ляшко.

Напомним, в 2015 году в России против Олега Ляшко было возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека»), 117 («Истязание»), 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.