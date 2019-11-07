Дамаск, , 01:09 — REGNUM Один человек погиб и несколько пострадало в результате обстрела западных районов сирийского города Алеппо, 6 ноября передает радиостанция Sham FM.

Мирный житель погиб от попадания ракеты в мечеть районе Джамилия. В районе Сейф ад-Дауля в западной части города упавший снаряд ранил несколько человек.

Еще две ракеты упали в районе Сурьян в районе улицы Нил. В ответ на атаки правительственная армия Сирия обстреляла позиции террористов в районе Лирмун.

Напомним, 2 ноября в городе Телль-Абъяд в Сирии при взрыве заминированного автомобиля погибли 19 человек и 29 пострадали.

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