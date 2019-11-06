Череповец, Вологодская область, 6 ноября 2019, 23:47 — REGNUM В Череповце затопило дворы и подвалы жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
Выпавшие осадки блокировали движение на Боршодской улице. Воде некуда уходить — улица находится в низине.
За минувшие сутки в «Водоканал» поступило 125 сообщений о подтоплениях в разных районах Череповца. Круглосуточно на улицах работали 10 специалистов и четыре машины для чистки ливневой канализации. Днем количество людей и техники было увеличено.