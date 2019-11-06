Оренбург, , 23:52 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства гибели 58-летней работницы элеватора в Оренбургской области. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Трагедия произошла ночью 1 ноября на складе АО «Саринский элеватор», расположенном на станции Сара Кувандыкского района. По предварительным данным, одна из сотрудниц элеватора выполняла работы по сушке семян подсолнечника. Женщина поскользнулась и упала в железный короб, доверху заполненный семенами подсолнечника. Её тут же затянуло в воронку, предназначенную для подачи семян на просушку.

Предварительной причиной смерти названа механическая асфиксия (удушье). Окончательно причина гибели женщины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи дадут правовую оценку по вопросам исполнения требований трудового законодательства по вопросам охраны труда и безопасности труда в данной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении судом в городе Березники в Пермском крае приговора четверым сотрудникам филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в связи с гибелью троих рабочих.

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