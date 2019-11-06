Амстердам, , 23:16 — REGNUM Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту самолёта в аэропорту Схипхол, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, находятся вне опасности. Об этом 6 ноября сообщает в своём Twitter военная полиция, отвечающая за безопасность на территории аэропорта.

«Пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет» — проинформировала военная полиция.

В настоящее время начато расследование внештатной ситуации, возникшей на борту одного из самолётов при посадке пассажиров на борт воздушного судна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме чрезвычайной ситуации, объявленном в аэропорту Схипхол в Нидерландах. По предварительной информации, причиной внештатной ситуации могла стать попытка угона самолёта.

Сигнал тревоги подал пилот самолёта, нажавший тревожную кнопку. В момент срабатывания сигнала тревоги на борту уже находились 27 пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный захватил пассажирский самолёт в Амстердаме