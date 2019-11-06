Киров, , 23:10 — REGNUM В Кировской области 72-летний пенсионер, который пропал несколько дней назад, уехав из дома на автомобиле, найден мёртвым. В совершении преступления подозревают 20-летнего парня, сообщает следственное управление СКР по региону.

72-летний мужчина пропал 31 октября 2019 года. Было известно, что он уехал из дома на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 20-летний молодой человек, проживающий в Шабалинском районе Кировской области.

Подозреваемый сообщил, что 31 октября между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой он задушил пенсионера, тело сбросил в реку, а автомобиль продал, отмечают в следственном управлении.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.

Отметим, что ранее в Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня, которого обвиняют в убийстве жителя Котельнича. Следствие полагает, что 10 июля 2019 года конфликт между мужчинами во время застолья закончился убийством: по данным правоохранителей, обвиняемый нанёс жертве несколько ударов топоров. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг квартиру. Дело направлено в суд.