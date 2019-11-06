Великий Новгород, , 22:54 — REGNUM «Новгородавтодор» закрыл для движения автотранспорта размытые паводком участки дорог в шести районах Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, приказ о прекращении движения транспортных средств по этим дорогам опубликован сегодня, 6 ноября, на официальном сайте учреждения.

Речь идёт о разрушенных в результате обильных осадков дорогах регионального и межмуниципального значения в Валдайском, Любытинском, Окуловском, Парфинском, Пестовском и Шимском районах Новгородской области.

Движение транспортных средств прекращается до 12 ноября.

Это участок дороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи со 119 по 128 км; участок дороги Осипово — Посёлок в Пестовском районе; дорога Добывалово — Красилово — Марково в Валдайском районе; участок дороги Топорок — Теребляны (мост через реку Льняная) в Окуловском районе; участок Уторгош — Передольская в Шимском районе, дорога Неболчи — Устье — Водогон — Заполье — Петровское — граница Ленинградской области в Любытинском районе, а также участок дороги Подлитовье — Парфино — Старая Русса — Городок в Парфинском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего ливни размыли 25 участков дорог в Новгородской области, отрезав от «большой земли» шесть населённых пунктов.

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