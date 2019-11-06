Москва, , 22:45 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший вечером 6 ноября из московского аэропорта «Шереметьево» в итальянскую Болонью, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на справочную службу аэропорта.

«Рейс SU2428 Москва — Болонья вернулся в «Шереметьево» по техническим причинам. Рейс отменен», — сообщила представитель воздушной гавани.

В свою очередь источник в авиаслужбах сообщил ТАСС, что после вылета у самолёта не убрались закрылки, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт, предварительно выработав топливо.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.