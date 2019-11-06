Амстердам, , 22:41 — REGNUM Самолёт авиакомпании AirEuropa, планировавший вылететь из Амстердама в Мадрид, захвачен неизвестным мужчиной. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

На месте происшествия в аэропорту «Схипхол» работают экстренные службы и военные. По информации журналистов, неизвестный угрожает пассажирам и членам экипажа ножом, он намерен захватить самолёт. Сигнал тревоги поднял командир экипажа — к этому моменту в самолёт успели войти 27 пассажиров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об инциденте.

Читайте развитие сюжета: Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт