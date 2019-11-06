Вологда, , 22:38 — REGNUM За два дня в Вологодской области выпала месячная норма осадков. Из-за наводнения режим ЧС введен в 13 районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Самая сложная ситуация в Вологде и Вологодском районе, где норма превышена почти в два с половиной раза, некоторые реки вышли из берегов. Из трех подтопленных населенных пунктов эвакуировано 45 человек, в том числе девять детей.

Вода прибывает на реках Вологда, Сухона, Содема и Молога. Подтоплен участок Северной железной дороги в Вологде, из-за размытия автодорог и мостов отрезано три населенных пункта в Шекснинском и один в Устюженском районе. Повалены деревья на дорогах Вытегорского, Нюксенского и Тарногского районов.

Из-за наводнения без электричества сегодня остались 586 населенных пунктов, в которых проживают более 28 тысяч человек. Задействовано 135 аварийных бригад и 140 единиц спецтехники.

«…хочу попросить всех, особенно глав муниципальных образований, о сохранности жизни и здоровья людей, проживающих на территориях в зоне ЧС, и запуск в работу критически важных объектов. Прежде всего, это теплоснабжение и водоснабжение. Департаменту дорожного хозяйства — восстановить к утру следующего дня движение по всем отрезанным от большой земли дорогам к тем населенным пунктам, где проживают люди. Если потребуется помощь авиации или плавсредств для обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости, мы готовы эти ресурсы задействовать», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

По словам губернатора, региональный бюджет окажет финансовую помощь районам, наиболее пострадавшим от аномального наводнения.