Амстердам, , 22:47 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту Схипхол в Нидерландах. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба военной полиции, отвечающей за безопасность в аэропорту.

Аэропорт «Схипхол» Willem van Bergen

Причина произошедшего пока неизвестна. В Twitter военной полиции сказано о некоем подозрительном инциденте, который произошёл на борту одного из самолётов.

Ситуации присвоена третья степень опасности, то есть, согласно расшифровке, это означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах муниципалитета».

На место происшествия стянуты несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Территория аэропорта оцеплена.

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