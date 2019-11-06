В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации
В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту Схипхол в Нидерландах.
Первые кадры из аэропорта Амстердама, где в эти минуты экстренные службы окружили самолёт AirEuropa. Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт.
Информацию о ЧП подтвердила военная полиция.
Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт
Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.
В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации
«Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт», — пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Неизвестный захватил пассажирский самолёт в Амстердаме
Самолёт авиакомпании AirEuropa, планировавший вылететь из Амстердама в Мадрид, захвачен неизвестным мужчиной. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
На месте происшествия в аэропорту «Схипхол» работают экстренные службы и военные. По информации журналистов, неизвестный угрожает пассажирам и членам экипажа ножом, он намерен захватить самолёт. Сигнал тревоги поднял командир экипажа — к этому моменту в самолёт успели войти 27 пассажиров.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об инциденте.
Экстренные службы окружили самолёт AirEuropa.