6 Ноября
 
23:07

В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации Willem van Bergen

22:49

В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в аэропорту Схипхол в Нидерландах.

22:48

Первые кадры из аэропорта Амстердама, где в эти минуты экстренные службы окружили самолёт AirEuropa. Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт.

22:47

Информацию о ЧП подтвердила военная полиция.

22:47

Пассажиры и экипаж покинули захваченный в Амстердаме самолёт

Пассажиры самолёта, захваченного мужчиной с ножом, благополучно покинули салон авиасудна. Об этом сообщила военная полиция Нидерландов.

22:47

В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме объявлен режим чрезвычайной ситуации

Чрезвычайная ситуация объявлена в аэропорту Схипхол в столице Нидерландов городе Амстердаме.
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22:41

«Поступают сообщения о человеке с ножом, который угрожает угнать самолёт», — пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

22:41

Неизвестный захватил пассажирский самолёт в Амстердаме

Самолёт авиакомпании AirEuropa, планировавший вылететь из Амстердама в Мадрид, захвачен неизвестным мужчиной. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

На месте происшествия в аэропорту «Схипхол» работают экстренные службы и военные. По информации журналистов, неизвестный угрожает пассажирам и членам экипажа ножом, он намерен захватить самолёт. Сигнал тревоги поднял командир экипажа — к этому моменту в самолёт успели войти 27 пассажиров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже проинформирован об инциденте.

22:38

Экстренные службы окружили самолёт AirEuropa.