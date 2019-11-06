Москва, , 22:22 — REGNUM Пойманный на получении взятки майор полиции попытался съесть 10 тыс. рублей. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Указано, что майор работал старшим оперативником линейного отдела МВД на станции «Москва Савеловская». Во время задержания он попытался проглотить улики, однако не успел осуществить задуманное.

СМИ опубликовало фотографию с объеденными дензнаками, на которой пятитысячная и тысячная купюры почти полностью уничтожены. Ещё четыре банкноты номиналом в одну тысячу рублей почти полностью сохранились.

Отмечается, что деньги получены за невозбуждённое уголовное дело.