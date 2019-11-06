Нарьян-Мар, , 22:20 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский поручил внедрить в школах и детских садах региона системы безопасности, которые позволят исключить влияние на них человеческого фактора. Детские образовательные учреждения в округе таким образом станут территориями, куда не смогут попасть посторонние взрослые. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«31 октября в Нарьян-Маре произошла трагедия, беспрецедентная и по ужасу последствий произошедшего, и по форме того, как это произошло. Мы понимаем, что подобное происходит из-за пресловутого человеческого фактора, иными словами из-за халатного или недостаточно качественного исполнения обязанностей людьми на своем месте. И эта ситуация — не исключение, — заявил губернатор. — Если бы каждый на своем месте делал свою работу так, как это предписывают инструкции и положения, нам точно удалось бы избежать того, что произошло. В этом смысле я хочу еще раз обратить внимание на то, что написано в документах и регламентирует нашу работу. Это не просто «бумажки», это то, что написано из опыта и анализа риска тех проблем и трагедий, которые происходили. Хочу еще раз призвать каждого делать свою работу в соответствии с инструкциями — не формально, а полностью отдаваясь тому делу, которым вы занимаетесь».

Новая система безопасности предполагает наличия специальных карточек у родителей и их доверенных лиц. В ней будут прописаны все основные данные — фамилия, имя, отчество, степень родства с ребенком, информация о ребенке. На входах в учреждения будут установлены считывающее устройства, которые позволят через базу данных родителей проверить эту информацию и исключить возможность пройти в здание по чужой карте.

«Надо сделать эти датчики либо по отпечатку пальцев, либо сама система определит, есть ли доступ у человека», — уточнил губернатор.

Второе поручение по вопросам обеспечения безопасности в учреждениях Александр Цыбульский дал своему заместителю, курирующему образовательный блок, Наталии Сидоровой.

«Надо провести собрание со всеми руководителями наших учебных учреждений — и дополнительного, и школьного, и дошкольного образования. Мне кажется, что детские учреждения должны стать территориями, куда не заходят взрослые. Это сделано во многих школах Москвы и показывает свою эффективность. В принципе, взрослый на территорию школы может пройти только в сопровождении классного руководителя или директора. Это будет не нравится родителям, но ошибка в этих вопросах может иметь трагические последствия. И мы, к сожалению, это испытали на себе», — добавил Александр Цыбульский, поручив внедрить такой подход в школах округа в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в детском саду Нарьян-Мара произошла в минувший четверг, 31 октября. В результате смертельного ножевого ранения, нанесенного 36-летним жителем города, погиб находившийся в детском саду 6-летний ребенок. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия, открывшему преступнику дверь. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность ребенка.

Во вторник, 5 ноября, губернатор принял прошение об отставке руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Лины Гущиной. Аналогичное заявление поступило и от заведующей детским садом, в котором произошло убийство.